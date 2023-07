CDM 2026 (Q)-RDC: «On peut faire tomber beaucoup d’équipes en Afrique », Kebano

-Publicité-

Le milieu offensif congolais, Neeskens Kebano, reste confiant sur les chances des Léopards de décrocher leur billet pour le Mondial 2026, alors que la RDC est tombée dans le groupe B avec le Sénégal qui fait office de grand favori.

Si la RDC a une double chance de faire partie du voyage en Amérique, où se tiendra la Coupe du monde 2026, les Léopards vont devoir batailler dur pour arracher leur billet pour la phase finale. Le tirage au sort effectué jeudi à Abidjan en Côte d’Ivoire n’a pas du tout été clément pour les Congolais qui sont tombés dans le groupe B, composé du Sénégal, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud.

Une poule assez relevée pour les hommes de Sébastien Desabre qui vont se mesurer aux champions d’Afrique en titre, considérés comme le grand favori de ce groupe. Il faudra également se méfier des Mourabitounes battus sur tapis vert par la RDC suite à la sanction du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF). Le Soudan que les Léopards affronteront lors de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023 et le Soudan du Sud ne viendraient pas non plus en victime sacrificielle et joueront crânement leur chance.

[OFFICIEL]



🚨La RDC dans le groupe B. Résultats du tirage au sort zone Afrique pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde 2026.



Groupe B

– Senegal 🇸🇳

– RD Congo 🇨🇩

– Mauritanie 🇲🇷

– Togo 🇹🇬

– Soudan 🇸🇩

– Soudan du sud 🇸🇸#AllezYLeopards pic.twitter.com/rWUi7eTe2F — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) July 13, 2023 - Publicité-

Mais pour Neeskens Kebano, tout reste ouvert dans ce groupe où chaque candidat a ses chances de composter son ticket. Et l’international congolais a assuré que les siens feront ce qui est le leur pour être parmi les heureux élus. « C’est un groupe à notre portée, même si le Sénégal sera favori. Nous avons une carte à jouer. On peut faire tomber beaucoup d’équipes en Afrique, voire toutes les équipes sur deux matchs. On verra comment ça se passe, mais on se donnera corps et âme pour cette campagne car pour certains d’entre nous, c’est la dernière chance de pouvoir faire une Coupe du Monde », a lâché la nouvelle recrue du club émirati d’Al-Jazira auprès du compte spécialisé Leopard Leader Foot.

« Le tirage est abordable. Nous avons nos chances. Nous nous sommes améliorés depuis quelque temps. Il faudra seulement rester sérieux. Avec la qualité de notre effectif, si on joue notre football, on peut se qualifier pour la Coupe du monde », a ajouté pour sa part son coéquipier en sélection, Chadrac Akolo (28 ans, 22 capes, 2 buts). Un sentiment partagé par Samuel Bastien (26 ans, 8 capes): « Notre groupe ? Il y a moyen. Le Soudan, la Mauritanie, nous les connaissons déjà. C’est vrai qu’on peut avoir des difficultés à l’extérieur, mais les matchs à domicile, il n’y a pas de problème. On peut le faire.»

🇲🇽🇨🇦🇺🇸 [𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒇. 𝑪𝑫𝑴 𝟐𝟎𝟐𝟔] Quelques Léopards se sont exprimés sur le tant attendu tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique sur 𝙇é𝙤𝙥𝙖𝙧𝙙 𝙇𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 𝙁𝙤𝙤𝙩 ✊🏾🇨🇩 #RDC #Congo #CDM2026 #FifaWorldCup2026 pic.twitter.com/KmlUcQG64A — Leopard Leader Foot (@leopard243) July 13, 2023

Articles similaires