CDM 2026 (Q): le onze de départ du Bénin face à l’Afrique du sud

-Publicité-

A l’occasion de la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, dans la zone Afrique, le Bénin se déplace sur la pelouse de l’Afrique du sud dans le groupe C. Découvrez la composition du sélectionneur Gernot Rohr pour ce match.

En quête de sa première qualification à la phase finale d’une Coupe du monde, le Bénin défie l’Afrique du Sud cet après-midi (14 heures, GMT+1). Pour atteindre leurs objectifs, les Guépards doivent démarrer ces qualifications de la meilleure des manières, avec une victoire. Et pour y arriver, les hommes de Gernot Rohr devront relever leur nouveau. En effet, sur ses six dernières sorties toutes compétitions confondues, le Bénin reste sur 2 défaites et 4 matchs nuls.

Pour la composition du Bénin, on notera l’absence d’ Olivier Verdon sur la liste. A quelques minutes de la séance de reconnaissance de la pelouse de Moses Mabhida de ce vendredi, il a perdu son frère et a donc quitté la sélection pour rejoindre sa famille. En son absence, Cédric Hountondji se chargera de guider l’arrière garde béninoise

Le onze de départ du Bénin

16- Saturnin Allagbé

4-Cedric Hountondji

12- David Kiki.

5- Mohamed Tijani

11-Rachid Moumini

21- Rodrigue Kossi

18 -Junior Olaitan.

15- Sessi d’Almeida

20-Jodel Dossou

9 – Steve Mounié

17- Andréas Hountondji.