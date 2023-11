CDM 2026 (Q): l’Argentine s’offre le Brésil, l’Uruguay enchaine

Les qualifications à la Coupe du monde 2026 offraient dans la nuit de ce mardi à mercredi, un choc entre le Brésil et l’Argentine, dans la zone Amérique du Sud. Dans une rencontre disputée, les champions du monde argentins se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0).

La sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone CONMEBOL offrait un duel de haut vol entre le Brésil et l’Argentine. Avant ce match, l’équipe auriverde traversait une période difficile avec trois matchs consécutifs sans victoire. Malgré une dynamique plus positive, l’Albiceleste venait cependant de subir une défaite contre l’Uruguay (2-0).

Marquée par des affrontements avant le coup d’envoi qui ont retardé le coup de sifflet de trente minutes, cette rencontre a été hachée et très dure physiquement. Au terme d’une bataille peu reluisante, c’est finalement l’Argentine qui a décroché les trois points de la victoire grâce à un but de Nicola Otamendi sur une passe de Lo Celso (63e). Avec cette victoire, l’Albiceleste renforce son statut de leader. De son côté, le Brésil enchaîne une troisième défaite d’affilée, et se retrouve à la sixième place avec seulement deux points d’avance sur le Paraguay qui est barragiste.

Lors des autres rencontres de la soirée, l’Uruguay a remporté une victoire convaincante contre la Bolivie (3-0), avec un doublé de Darwin Nunez et un but contre son camp de Gabriel Villamil. La Celeste reste à deux points de l’Argentine au classement. La Colombie, classée troisième avec 12 points, a obtenu une victoire de 1-0 contre le Paraguay grâce à un penalty transformé par Raffael Borré. De son côté, l’Équateur s’est hissé à la cinquième place en battant le Chili 1-0 grâce à un but d’Ángel Mena, prenant ainsi trois points d’avance sur leur adversaire du soir.

Les résultats de la soirée

Paraguay 0-1 Colombie : Borré (11e sp) pour la Colombie

Equateur 1-0 Chili : Mena (21e) pour l’Équateur

Uruguay 3-0 Bolivie : Nunez (15e et 71e) et Villamil (39e csc) pour l’Uruguay

Brésil 0-1 Argentine : Otamendi (63e) pour l’Argentine

Pérou 1-1 Venezuela : Yotun (17e) pour le Pérou; Savarino (54e) pour le Venezuela