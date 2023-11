CDM 2026 (Q): la Zambie dompte le Congo dans un match fou, entrée réussie pour le Ghana

-Publicité-

Les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 dans la Zone Afrique, se poursuivaient ce vendredi, avec trois rencontres à 17 heures (GM+1).

Le spectacle était notamment du côté de la Zambie, ou les Chipolopolos recevaient le Congo, dans un match comptant pour la première journée du E. Et les supporters qui ont fait le déplacement au stade ou les téléspectateurs qui ont suivi la partie devant leur poste de télévision n’ont pas été déçus. Patson Daka (5e) lançait idéalement les locaux dans ce duel. Mais, dans la foulée, les visiteurs vont reprendre l’avantage grâce à deux buts coup sur coup de Silvère Ganvoula (13e) et Mons Bassouamina (15e).

Loin de laisser la place aux doutes, la Zambie va trouver le moyen d’égaliser juste avant la pause. Le but est l’œuvre de Lameck Banda à la 43e minute (2-2). Ce premier acte de fou furieux prenait donc fin sur ce score nul. En seconde période, les Zambiens revenaient avec la même rage et trouvaient à nouveau la faille un peu après l’heure de jeu, grâce à Fashion Sakala (3-2, 69e). En toute fin du match, Patson Daka va s’offrir le doublé pour sceller la victoire (4-2, 90+2) des siens. Grâce à ce succès, la Zambie prend provisoirement la tête du groupe E, en attendant les autres rencontres notamment celle du Maroc.

Dans les autres rencontres, le Ghana a battu Madagascar sur la plus courte des marges (1-0). Devant leur public, les Ghanéens s’en sont remis à un but tardif de Inaki Williams (90+6) pour décrocher les trois points de la victoire. Un succès qui permet aux Black stars de rejoindre les Comores en tête du classement du groupe I. Enfin, le Malawi est allé battre le Libéria sur son terrain, sur le score de 1-0. Chifundo Mphasi (78e) a inscrit l’unique but de la partie.