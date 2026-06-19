CDM 2026: « nous voulons prouver quelque chose », Semenyo avant le choc contre l’Angleterre

Victorieux d’entrée face au Panama, le Ghana pense déjà au choc contre l’Angleterre, comptant pour la deuxième journée du groupe L. Antoine Semenyo reconnaît l’ampleur du défi mais assure que les Black Stars comptent bien jouer leur chance à fond face aux Three Lions.

L’attaquant ghanéen Antoine Semenyo a reconnu que la prochaine rencontre face à l’Angleterre s’annonce particulièrement relevée, tout en affichant la détermination des Black Stars à jouer leur chance à fond dans cette Coupe du monde 2026. Le Ghana a lancé sa campagne par une victoire laborieuse mais précieuse contre le Panama au BMO Field. Dans une rencontre longtemps indécise, Caleb Yirenkyi a délivré les siens dans le temps additionnel, offrant trois points précieux à une équipe pourtant bousculée dans le jeu.

Place désormais à un tout autre défi : les Three Lions, attendus le 23 juin au Gillette Stadium. Conscient de l’ampleur de l’opposition, Semenyo a insisté sur la nécessité de rester concentré et ambitieux. « Nous savons que ce sera un match difficile », a-t-il confié aux médias de la Fédération ghanéenne. « Je pense que nous n’allons pas nous emballer. Nous voulons gagner ce match, mais nous savons aussi que ce ne sera pas facile. »

L’attaquant a également insisté sur la préparation à venir : « Assurons-nous de bien récupérer maintenant et de bien nous entraîner en vue du match contre l’Angleterre. » Particulier pour lui, ce duel face à plusieurs coéquipiers évoluant en Premier League, notamment à Manchester City, aura une saveur spéciale. « Ce sera forcément différent. J’ai hâte de relever le défi », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter, dans un discours résolument ambitieux : « Toute l’équipe du Ghana l’attend avec impatience. Nous voulons prouver quelque chose. » Après l’Angleterre, les Black Stars boucleront leur phase de groupes face à la Croatie le 27 juin, avec l’objectif de signer une performance d’ensemble solide pour viser une qualification historique, près de quinze ans après leur quart de finale en 2010.





