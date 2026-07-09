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CDM 2026: «Il n’est pas là par hasard», Didier Deschamps encense le Maroc avant le quart de finale face à la France

À quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc, Didier Deschamps s’est montré particulièrement élogieux envers les Lions de l’Atlas. Le sélectionneur des Bleus estime que leur parcours confirme leur statut parmi les meilleures équipes du tournoi.

Romaric Déguénon
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Football
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CDM 2026: «Il n’est pas là par hasard», Didier Deschamps encense le Maroc avant le quart de finale face à la France
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Didier Deschamps ne sous-estime pas le Maroc. À la veille du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre les Bleus et les Lions de l’Atlas, le sélectionneur français a salué la qualité de son futur adversaire, qu’il considère comme l’une des équipes les plus performantes de la compétition.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Deschamps a souligné que la qualification du Maroc pour les quarts de finale n’avait rien d’une surprise, tant les performances des Nord-Africains sont convaincantes depuis le début du tournoi. « Plus on gravit la montagne, plus le défi est grand », a déclaré le technicien français. Avant d’ajouter : « Le Maroc n’est pas là par hasard. Il fait partie des meilleures équipes de cette Coupe du monde. »

Le sélectionneur des Bleus s’attend à une rencontre ouverte entre deux sélections ambitieuses, toutes deux portées vers le jeu offensif. « Ce sera un affrontement entre deux équipes qui veulent avoir le ballon, qui cherchent à attaquer et à marquer des buts », a-t-il conclu. La France et le Maroc se retrouveront ce vendredi avec, en jeu, une place dans le dernier carré de la Coupe du monde 2026.


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