CDM 2023 (F): « Nous nous sommes battues pour l’Afrique », la défenseuse nigériane Alozie

La défenseuse nigériane Michelle Alozie a déclaré que le combat courageux que les Super Falcons ont mené contre l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA était pour l’Afrique.

Grande chance pour l’Afrique de décrocher le sacre, le Nigéria a fini sa course aux portes des quarts de finale. Les Super Falcons ont été éliminées du Mondial féminin 2023 après leur défaite face à l’Angleterre, la semaine dernière. Contre les Lionesses, les nigérianes ont perdu aux tirs au but après 120 minutes sans but où les Dames du coach Randy Waldrum, pourtant en supériorité numérique, ont fait preuve d’inefficacité offensive.

Mais malgré cette élimination, le bilan n’a pas été un échec, en général pour les représentants africains. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, trois nations du continent se sont qualifiées pour les huitièmes de finale: le Nigeria, le Maroc et l’Afrique du Sud.

S’exprimant après la sortie de son équipe du tournoi, Michelle Alozie a déclaré que les siennes étaient déçues, mais fiers du combat qu’elles ont mené pour le Nigeria et le reste de l’Afrique.

« Je veux dire oui, évidemment ce n’est pas comme ça que nous voulions que notre Coupe du monde se termine. Nous avons vraiment eu beaucoup d’opportunités au début, moi y compris. Nous aurions dû les ranger plus tôt au lieu de les laisser aller à aux tirs au but, surtout avec nous étant une seule personne, mais je ne peux pas être plus fier de cette équipe », a déclaré la défenseuse des Super Falcons dans des propos relayés par CAFonline.

« On avait probablement l’un des groupes les plus durs, certains disent le groupe de la mort« . Mais « nous avons continué à nous battre, nous nous sommes battus pour l’Afrique, nous nous sommes battus pour le Nigeria et j’espère juste que tout le monde est fier de nous mais ce n’est pas la fin, ce n’est vraiment que le début de la vague du football nigérian« , a conclu la jeune femme. La team Nigéria va désormais se concentrer sur les éliminatoires des JO Paris 2024, dans un an.

