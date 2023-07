CDM 2023 (F): l’Espagne et le Japon qualifiés pour les huitièmes de finale

Logés dans le groupe C, l’Espagne et le Japon ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 ce mercredi, après leur victoire respective contre la Zambie (5-0) et le Costa Rica (2-0).

On connaît les deux premières nations qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023. Et il s’agit de deux équipes du groupe C. En effet, opposé à la Zambie ce mercredi, pour le compte de la deuxième journée de groupe de la compétition, l’Espagne a remporté un large succès sur le score sans appel de 5-0. Abelleira (9e), Hermoso (13e, 70e) et Redondo Ferrer (69e, 85e) ont marqué les buts de la rencontre.

Grâce à ce succès, la Roja comptabilise 6 points en deux sorties et décroche ainsi sa qualification pour le tour suivant du tournoi. Cette victoire de l’Espagne a également validé la qualification du Japon, vainqueur du Costa Rica (2-0) un peu plus tôt dans la matinée, pour les huitièmes de finale. Hiraku Naomoto (25e) et Aoba Fujino (27e) ont montré la voie aux japonaises qui se montrent à leur avantage depuis le début de la compétition.

Lors de la journée du groupe C, lundi prochain, l’Espagne et le Japon s’affronteront pour la première place de la poule. Une rencontre qui promet du spectacle avant le début de la phase à élimination directe du Mondial féminin 2023. L’autre match du groupe opposera la Zambie au Costa Rica. Un duel d’honneur pour deux équipes qui ne comptent toujours aucun point dans la compétition.

