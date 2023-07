CDM 2023 (F): les Philippines surprennent la Nouvelle Zélande, la Norvège lâche encore des points

La deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du monde féminine 2023 a débuté ce mardi matin. Dans le groupe A, les Philippines ont décroché une victoire surprise (1-0) contre la Nouvelle-Zélande, coorganisatrice du tournoi. De son côté, la Norvège a été contrainte au partage des points face à la Suisse (0-0).

Les batailles dans les groupes de la Coupe du monde féminine 2023 se poursuivent ce mardi, avec le début de la deuxième journée. Et comme lors de la journée précédente, c’est la poule A qui ouvre le bal. Après sa victoire surprise contre la Norvège (0-1) pour sa première sortie, la Nouvelle-Zélande voulait enchaîner face aux Philippines. Mais, les Football Ferns, ont été surprises par les philippines, qui se sont imposées sur la plus courte des marges (1-0).

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Sarina Bolden. Un but malicieux qui représente la première réalisation de l’histoire de sa sélection dans un Mondial. Les Néo-Zélandaises auraient pu revenir au score, mais Jacqui Hand a vu son tir heurter le poteau à la 64e minute, avant de voir son but annulé quatre minutes plus tard pour un hors-jeu très limite de Hannah Wilkinson. Les deux équipes, qui comptent trois points, restent en course pour la qualification en huitième de finale.

La Norvège et la Suisse se neutralisent

Dans l’autre rencontre du groupe, la Norvège devait se relancer après sa défaite inaugurale contre la Nouvelle-Zélande (0-1). De son côté, la Suisse voulait enchaîner après avoir battu les Philippines. Mais aucune de deux équipes n’a réussi à atteindre son objectif, puisque le match s’est soldé par un score nul et vierge (0-0).

Les opportunités se sont présentées des deux côtés, mais la réussite n’était pas au rendez-vous. Ce match nul fait les affaires de la Suisse, qui se rapproche lentement de la qualification pour les huitièmes de finale avec 4 points au compteur. De son côté, avec seulement un point, la Norvège n’a plus le choix et devra remporter son prochain match contre la Nouvelle-Zélande pour espérer atteindre la phase finale.

