CDM 2023 (F): les joueuses les mieux payées de la compétition, encore loin des hommes

Dans un article paru vendredi dernier, le magazine américain Forbes a présenté son classement des 15 joueuses les mieux rémunérées de la Coupe du monde féminine 2023. On constate que ces joueuses sont encore bien éloignées des niveaux de rémunération observés chez leurs homologues masculins.

Ce top 15 de Forbes est dominé par les stars des Etats Unis, qui occupent 11 places dans ce classement. Il faut préciser que les Américaines bénéficient de la convention collective historique avec U.S. Soccer en mai 2022, qui a permis d’égaliser les revenus perçus entre l’équipe nationale masculine et féminine.

En tête de liste, on retrouve les deux vétérantes de la sélection américaine Alex Morgan, qui gagne 0,8 million de dollars en salaire et accumule 6,3 millions de dollars hors du terrain, et Megan Rapinoe, avec un salaire de 0,7 million de dollars et 6,3 millions de dollars hors terrain. Elles ont toutes deux engrangé un impressionnant total de 7 millions de dollars avant impôts et frais d’agents, selon les estimations de Forbes. Ces sommes comprennent leurs rémunérations liées aux sélections nationales et à leurs clubs, ainsi que leurs revenus provenant de sponsors, d’apparitions, de licences, de souvenirs et autres activités commerciales.

La seule joueuse du top 10 qui n’est pas de la Team USA, est la double lauréate espagnole du Ballon d’or, Alexia Putellas. Elle accumule un salaire de 0,8 million de dollars et des revenus de 3,2 millions de dollars hors terrain. Ses revenus s’élèvent à 4 millions de dollars en 2023, ce qui est certes un montant considérable, mais tout de même éloigné de celui des deux stars américaines.

Ensuite, on retrouve Trinity Rodman, la fille de l’ancienne star de la NBA Dennis Rodman. Elle gagne 0,8 million de dollars en salaire et accumule 1,5 million de dollars hors du terrain. Puis, les coéquipières de la sélection américaine Crystal Dunn (0,7 million de salaire, 1,3 million hors terrain), Julie Ertz (0,7 million de salaire, 1,3 million hors terrain) et Sophia Smith (0,8 million de salaire, 1,2 million hors terrain) complètent le top 5.

Encore loin des hommes

Le top 3 des joueuses les mieux rémunérées de la Coupe du Monde est encore bien éloigné du sommet des footballeurs les mieux payés au monde en 2023. Toujours selon un classement de Forbes, le podium des joueurs les mieux payés de la planète est occupé par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui ont chacun empoché au moins 120 millions de dollars au cours des 12 derniers mois jusqu’en mai.

En comparaison, les 15 femmes figurant dans le classement du Mondial cumulent moins d’un tiers des revenus de ces stars masculines. Une disparité qui peut toutefois s’expliquer par un plus grand attrait, donc plus de revenus, pour le football masculin que pour le football féminin.

