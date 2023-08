CDM 2023 (F): le tableau complet des 8es de finale, avec le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Maroc

La phase de groupe de la Coupe du monde féminine 2023 s’est achevée ce jeudi, avec la qualification historique du Maroc en huitième de finale. Découvrez le tableau complet du prochain tour de la compétition.

Après plusieurs jours de compétitions, la phase de groupe de la Coupe du monde féminine 2023, qui se déroule en Océanie, s’est achevée ce jeudi. Logé dans le groupe H, le Maroc a décroché une qualification historique pour les huitièmes de finale, après sa victoire (1-0) contre la Colombie. Les Marocaines affronteront la France, mardi prochain, pour tenter de poursuivre l’aventure. L’autre qualifiée de cette poule H, la Colombie, sera opposé quant à elle à la Jamaïque, toujours ce mardi.

En plus du Maroc, deux nations africaines ont décroché leur ticket pour le premier tour à élimination directe de ce Mondial. Le Nigeria, qui affrontera l’Angleterre lundi prochain, et l’Afrique du Sud qui croisera les crampons avec les Pays Bas (dimanche) pour une place en quarts de finale. D’autres rencontres passionnantes sont également à signaler pour ce prochain tour, notamment un choc entre la Suisse et l’Espagne, qui aura lieu le samedi.

La rencontre Suède vs Etats-Unis sera également à suivre. Logées dans le groupe G, les Suédoises ont fait un sans-faute, avec trois victoires en autant de sorties. Une performance qui les placent logiquement parmi les favoris au sacre final. Mais elles auront en face d’elles, les Etats Unis, double tenant du titre, qui ont toutefois connu une phase de poule très mitigée. Les Américaines sont même passés tout proche de l’élimination lors de la dernière journée et devront montrer un meilleur visage pour ne pas dire adieu au tournoi dès les huitièmes. La rencontre entre ces deux équipes est prévue pour dimanche prochain.

Le tableau complet des huitièmes de finale

