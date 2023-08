CDM 2023 (F): le père d’Asisat Oshoala réagit à la célébration de sa fille contre l’Australie

Alors qu’elle avait pensé que son père n’allait pas apprécier sa célébration explosive lors de la victoire face à l’Australie (3-2) à la Coupe du monde 2023, le père d’Asisat Oshoala a rassuré sa fille sur sa manifestation qui « était le résultat de ses émotions ».

Si le Nigéria est éliminé prématurément de la Coupe du monde féminine 2023, battu par l’Angleterre en huitième de finale, le géant ouest africain n’a cependant pas à rougir de sa performance.

Mal embarqués dans le tournoi avec un nul face au Canada pour leur entrée en lice, les Super Falcons se sont relancées lors de la deuxième journée avec une victoire renversante face à l’Australie (3-2), hôte de la compétition.

Attaquante du Barça, Asisat Oshoala avait marqué le but de la victoire nigériane. Une sublime réalisation de la jeune femme qui a enlevé son maillot en guise de célébration, attirant au passage des critiques des internautes.

Après le match, Asisat a publié les photos de ses effusions de joie sur sa page Instagram, mentionnant à quel point elle était sûre que son père ne serait pas content de son geste mais que la vie est faite ainsi. Une sortie vite reprise par Alhaji Oshoala qui a tenu à rassurer sa fille. « C’était une effusion d’émotions et ce n’était pas intentionnel. Je suis fier de ma fille. Ce que je lui ai dit est entre ma fille et moi », a-t-il confié à BBC Sport Africa.

Alhaji Oshoala a par ailleurs confessé qu’il avait prévu que ses enfants aillent à l’école plutôt que de jouer au football. « Nous ne voyions pas un avenir brillant pour elle dans le football, et j’avais prévu de m’assurer que tous mes enfants atteignent un niveau d’éducation élevé et fassent mieux que nous les parents », a-t-il ajouté.

A 28 ans, Asisat Oshoala reste la footballeuse la plus titrée du Nigéria. Révélé au monde lors de la Coupe du monde féminine U-20 en 2014, la jeune femme s’est lancée dans une aventure européenne en 2015, lorsqu’elle a rejoint Liverpool Ladies. Environ un an plus tard, elle a rejoint Arsenal en 2016 avant de filer en Chine, à Dalian Quanjian en 2017.

De retour sur le vieux continent en 2019, la native d’Ikorodu s’est engagée avec le FC Barcelone Feminine où elle a remporté trois titres de Primera División, deux UEFA Women’s Champions League, trois Supercopa de España Femenina et trois Copa de la Reina.

Après avoir marqué contre l’Australie lors de la phase de groupes de la Coupe du monde féminine 2023, elle est devenue la première footballeuse nigériane à marquer dans trois Coupes du monde différentes.

