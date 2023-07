CDM 2023 (F): le Nigeria se qualifie pour les huitièmes de finale

Le Nigeria s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, après son match nul contre l’Irlande (0-0), ce lundi, pour le compte de la troisième journée du groupe B. Les Super Falcons terminent juste derrière l’Australie, première.

La troisième journée de la Coupe du monde féminine 2023 dans le groupe B, s’est jouée ce lundi matin. En ballottage favorable pour une qualification en huitièmes de finale, avant le coupe d’envoi de la rencontre, le Nigeria a assuré l’essentiel avec son match nul (0-0) contre l’Irlande.

Un résultat qui permet aux Africaines, toujours invaincues dans la compétition (2 nuls et une victoire) de terminer deuxième de la poule avec 5 points et de décrocher leur ticket pour le tour suivant. La 40e nation Fifa avait déjà atteint la phase finale de la Coupe du monde lors de l’édition 2019 en France. Une nouvelle performance remarquable donc des Super Falcons, dans la plus prestigieuse des compétitions de football.

L’Australie en tête du groupe B

Dans ce groupe, l’Australie est l’autre nation qui a décroché son ticket pour les huitièmes de finale. Co-organisatrices de ce Mondial, les Matildas ont remporté une large victoire 4-0 face au Canada champion olympique en titre, pour terminer leader de la poule B. Les buts de la rencontre sont signés Raso (9e, 39e), Fowler (58e) et Catley (90+3e, sp). De son côté, le Canada devient la première nation majeure à quitter la compétition.

