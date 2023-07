CDM 2023 (F): le Maroc s’offre la Corée du Sud et se relance

Le Maroc a relancé sa Coupe du monde féminine 2023 après sa victoire précieuse face à la Corée du Sud (1-0) ce weekend, en 2è journée du groupe H.

Victoire historique pour le Maroc. Les Lionnes de l’Atlas ont décroché leur trois premiers points à la Coupe du monde féminine 2023 après leur succès du dimanche face à la Corée du Sud. Opposées aux Sud-coréennes dans une rencontre disputée dimanche soir, comptant pour la deuxième journée du groupe H, les Marocaines se sont imposées sur le score étriqué de 1-0. L’unique but de la partie a été inscrit par Ibtissam Jraidi (6e), première buteuse marocaine dans la compétition.

Un succès précieux des fauves du Royaume chérifien qui relancent leur tournoi après leur naufrage face à l’Allemagne (0-6), la semaine dernière. Désormais troisièmes de leur poule, à égalité de points avec la Mannschaft et à trois longueurs de la Colombie, leader, les joueuses marocaines iront chercher leur qualification pour les huitièmes de finale contre l’équipe colombienne, jeudi prochain.

Une mission périlleuse mais pas impossible, comme l’avait bien fait savoir la capitaine des Lionnes, qui, avec ses coéquipières, comptent s’inspirer de l’exploit réalisé par leurs homologues masculins au Qatar pour aller loin dans cette 9è édition du mondial féminin. «Les Lions de l’Atlas ont atteint un stade de la compétition auquel personne ne les attendait. Ils nous ont inspirées et on va essayer de faire ce qu’ils ont fait et d’aller loin dans le tournoi», avait déclaré Ghizlane Chebbak, dans une interview accordée au site de la FIFA.

