CDM 2023 (F): le Maroc ne craint pas la France

Le Maroc va affronter la France en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine mardi prochain. Pour le sélectionneur des Marocains Reynald Pedros, ses joueuses n’ont aucun complexe à faire face aux Tricolores.

Le Maroc s’est qualifié ce jeudi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023, après sa victoire (1-0) contre la Colombie. A la fin de rencontre, une profonde émotion s’est emparée du sélectionneur des marocaines Reynald Pedros incapable de retenir ses larmes à la suite de l’exploit historique réalisé par ses joueuses.

Pour le prochain tour, le Maroc sera opposé à l’équipe de France, un rendez-vous palpitant programmé pour mardi à Adélaïde. Un adversaire qui n’impressionne pas le technicien français, qui sera opposé à son pays. « Ce troisième match est fantastique dans le scénario, c’est une énorme fierté de représenter le Maroc en huitième de finale« , lâche-t-il relayé par RMC Sport, avant de poursuivre:

« C’est particulier car c’est la France mais ce qui m’intéresse c’est l’aspect sportif. On vient de faire un exploit sur trois matchs, maintenant ce sont des matches couperets, à élimination directe, tout est possible. Je connais parfaitement cette équipe de France, c’est un avantage, c’est une équipe très forte, avec des joueuses avec beaucoup d’expérience, de très haut niveau. Ce sera un match très difficile mais si nous avons le même état d’esprit qu’aujourd’hui on peut espérer se qualifier et on fera tout pour se qualifier.«

Pour conclure, Reynald Pedros s’est enflammé sur le niveau de cette Coupe du monde féminine 2023. « Cette Coupe du monde est incroyable, il y a des surprises, c’est ça la magie du sport de haut niveau, rien n’est écrit à l’avance et on vient d’écrire cette page.« , explique-t-il.

