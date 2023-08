CDM 2023 (F): le Maroc, 3è pays africain qualifié pour les huitièmes de finale

Le Maroc a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 après sa victoire face à la Colombie (1-0) ce jeudi. Les Lionnes de l’Atlas rejoignent le Nigéria et l’Afrique du Sud, également qualifiés pour le second tour.

Bien que ses représentants soient tombés dans des groupes difficiles, l’Afrique s’en sortira bien au premier tour de la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023 qui se déroule en Océanie. Le continent sort des phases de poule avec trois pays qualifiés pour les huitièmes de finale.

En effet, après le Nigéria et l’Afrique du Sud, c’est au tour du Maroc d’arracher son billet pour la suite du tournoi. Les Lionnes de l’Atlas ont battu la Colombie (1-0) ce jeudi, à l’occasion de la troisième journée du groupe H. L’unique but de la rencontre a été marqué par Anissa Lahmari en fin de première mi-temps. Suffisant pour l’équipe chérifienne qui finit à la deuxième place, derrière sa victime du jour, et devant l’Allemagne, éliminée après son nul face à la Corée du Sud (1-1) dans l’autre match de cette poule.

Les huitièmes de finale pour les équipes africaines s’ouvrent dimanche prochain. L’Afrique du Sud défiera les Pays-Bas à Sydney. Le lendemain, le Nigéria croisera les crampons avec les impressionnantes Three Lionesses de l’Angleterre, auteures d’un sans faute en phase de groupe. Le Maroc pour sa part affrontera la France, mardi.

