CDM 2023 (F): le Japon démolit la Zambie

La première journée de la Coupe du monde féminine 2023 se poursuivait ce samedi matin, avec l’entrée en lice d’une nouvelle nation africaine. Pays le moins bien classé par la FIFA dans cette compétition, la Zambie a été balayée par le Japon (0-5) dans le groupe C.

Les Japonaises ont largement dominé toute la partie, profitant des failles défensives de l’arrière-garde zambienne. Hinata Miyazawa a été l’actrice principale en inscrivant deux buts (43′, 62′), auxquels s’ajoutent les réalisations de Mina Tanaka (55′) et Jun Endo (71′). En toute fin de match, la gardienne zambienne a été sanctionnée d’un carton rouge pour une sortie dangereuse (90+7′). Sa remplaçante a d’abord réussi à arrêter le penalty tiré, mais ce dernier a été annulé et Riko Ueki a finalement marqué sur le second essai.

Une large victoire du Japon, qui prend la tête du groupe C, devant l’Espagne qui a battu le Costa Rica (3-0) pour son premier match. De son côté, la Zambie occupe la dernière place de cette poule avec déjà une différence de but de moins 5. La qualification pour le tour suivant est déjà très compromise pour les Zambiennes.

A noter que dans la nuit de vendredi à samedi, les États-Unis, archi favoris pour le sacre finale, ont largement battu le Vietnam pour leur entrée en lice (3-0), avec un doublé de l’attaquante Sophia Smith. Les Etats-Unis, qui visent un troisième sacre d’affilée en Coupe du monde, prennent la tête du groupe E.

