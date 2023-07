CDM 2023 (F): le Brésil prend position pour les femmes en Iran

La sélection brésilienne de football a atterri en Australie, dans la nuit de ce mardi à mercredi pour la Coupe du monde féminine 2023. L’occasion pour les joueuses de faire passer un message contre le port du voile obligatoire en Iran.

La Coupe du monde féminine débute le 20 juillet prochain, et les sélections qualifiées commencent par rallier l’une ou l’autre des deux nations coorganisatrices (Australie et Nouvelle- Zélande). En quête de son tout premier trophée dans l’histoire de la compétition, la sélection brésilienne est arrivée en Australie dans la nuit de mardi à mercredi. L’occasion pour les Auriverde de faire passer un message.

En effet, la Seleçao est arrivée à Brisbane en avion, arborant les photos des manifestants iraniens Mahsa Amini et Amir Nasr-Azadani de part et d’autre de la queue de l’appareil. Sur la carlingue figuraient également les messages suivants: « Aucune femme ne devrait être obligée de se couvrir la tête« , et « Aucun homme ne devrait être pendu pour avoir dit cela« .

Cet hommage rendu à Mahsa Amini et Amir Nasr-Azadani fait référence à des événements tragiques récents. Mahsa Amini, une étudiante kurde iranienne, est décédée en détention après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne en raison de son port de voile jugé « inapproprié ». Sa mort a déclenché d’importantes manifestations à travers le pays, mobilisant un front de résistance contre le traitement des femmes par le régime. Parallèlement, Amir Nasr-Azadani, ancien footballeur iranien, a été arrêté lors de ces manifestations et est actuellement confronté à un risque de peine de mort.

