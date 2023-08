CDM 2023 (F): l’Angleterre étrille la Chine, le Danemark s’offre Haïti

L’Angleterre a fini premier du groupe D à la coupe du monde féminine 2023 après sa victoire écrasante face à la Chine (6-1) ce mardi. Tombeur d’Haiti (2-0), le Danemark prend la seconde place de la poule et se qualifie pour les huitièmes de finale.

La troisième et dernière journée des phases de groupe de la Coupe du monde féminine 2023 se poursuivait ce mardi avec deux rencontres qui se disputaient en Australie. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, l’Angleterre affrontait la Chine à Hindmarsh Stadium. Une rencontre largement dominée par les Lionesses qui se sont imposées sur le score fleuve de 6-1. Véritable rouleau compresseur, les Anglaises ont broyé leurs adversaires sur des buts notamment de Lauren James, auteure d’un doublé et trois passes décisives.

Une démonstration de force de l’Angleterre qui finit cette phase de poule avec trois victoires en autant de sorties. Les Anglaises affronteront les Super Falcons du Nigéria en huitième de finale. Troisième du groupe, la Chine est de son côté éliminée de la compétition.

Dans l’autre match de ce mardi, le Danemark défiait Haïti à Perth. Condamnées à gagner pour ne pas sortir du tournoi, les Danoises n’ont pas failli à leur mission. Les Dynamites ont en effet battu leurs adversaires sur le score de 2-0. Pernille Harder sur pénalty et Sanne Nielsen en toute fin de match ont marqué les deux buts de la partie. Le Danemark rejoint donc le second tour et sera opposé à l’Australie qui a fini première du groupe B.

