CDM 2023 (F): l’Afrique du Sud renverse l’Italie et file en huitième de finale

L’Afrique du Sud a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 après son exploit de ce mercredi face à l’Italie (3-2) en phase de groupe.

Et de deux pour l’Afrique. L’Afrique du Sud va aussi disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2023 qui se déroule en Océanie. Les Banyana Banyana ont décroché leur ticket pour le second tour de la compétition après leur victoire de ce mercredi face à l’Italie. Contre la Squadra Azzurra ce matin dans un match comptant pour la troisième journée du groupe G, les Vainqueurs de la CAN 2023 se sont imposées sur le score de 3-2.

La rencontre avait pourtant mal démarré pour les Sud-Africaines, avec un penalty transformé par Arianna Caruso dès la 11ème minute en faveur de l’Italie. Cependant, Benedetta Ordi, de l’équipe italienne, marqua contre son camp à la 32e minute, permettant aux deux équipes de revenir à égalité.

Les joueuses sud-africaines ne baissèrent pas les bras et Hildah Magaia redonna l’avantage à l’équipe de Desiree Ellis à la 67e minute. Mais leur joie fut de courte durée, car quelques minutes plus tard, Ariana Caruso égalisa à nouveau d’une superbe tête décroisée.

Ce score de parité laissa l’Afrique du Sud virtuellement éliminée, mais c’était sans compter sur l’intervention salvatrice de Thembi Kgatlana, qui devint l’héroïne de son équipe en marquant à la 90e+2 minute. Ce but historique permet à l’Afrique du Sud d’accéder à la première fois de son histoire aux huitièmes de finale d’une Coupe du monde féminin.

Battue d’entrée par la Suède (1-2) et neutralisée par l’Argentine (2-2), l’Afrique du Sud sera donc au rendez-vous des phases à élimination directe. Au grand désarroi de la sélection italienne qui a fini troisième, à un point des Banyana Banyana et donc éliminée.

Les Sud-Africaines disputeront les huitièmes de finale dimanche à Sydney, où elles tenteront de décrocher une place en quarts de finale face aux Pays-Bas, qui ont écrasé le Vietnam mardi sur un score sans appel de 7-0.

