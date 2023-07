CDM 2023 (F): l’Afrique du Sud gâche tout contre l’Argentine

Alors qu’elle menait de deux buts contre l’Argentine, lors de la deuxième journée de la Coupe du monde féminine dans le groupe G, l’Afrique s’est fait rejoindre avant de concéder le match nul 2-2. Une mauvaise opération pour les Bayana Bayana qui sont désormais dos au mur dans la compétition.

Battue par la Suède (1-2), dimanche dernier, pour son entrée en lice dans la Coupe du monde féminine, l’Afrique du Sud était tout proche de se relancer dans la nuit de ce vendredi contre l’Argentine. Pour leur deuxième match du groupe G, les Bayana Bayana ont débuté du bon bout en se montrant tranchantes dans les 70 premières minutes. Linda Motlhalo ouvrait le score à la 30e sur une passe décisive de Thembi Kgatlana. Cette dernière faisait le break pour les africaines un peu après l’heure de jeu (2-0, 66e).

Les championnes d’Afrique en titre se dirigeaient alors tout droit vers leur premier succès dans ce Mondial, mais elles vont pécher par manque de concentration. Dans un match engagé et rythmé, les Argentines ont continué de mettre la pression et sont revenues en treize minutes, d’abord grâce à Sophia Braun (74e), puis grâce à Romina Nunez (79e). La rencontre s’achevait sur ce score nul de 2 buts partout et les sud-africaines peuvent nourrir d’énormes regrets.

Avec ce nul, les deux équipes, 3e et 4e du groupe G avec un point, restent toujours en course pour une qualification pour les huitièmes de finale. Pour espérer voir le second tour de la compétition, l’Afrique du Sud doit désormais battre l’Italie le mercredi prochain lors de la troisième journée de poule.

