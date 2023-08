CDM 2023 (F): la Suède sort les États Unis et file en quarts

Petite sensation dans cette Coupe du monde féminine 2023. La Suède a éliminé en huitièmes de finale les États Unis, vainqueurs des deux dernières éditions.

Les doubles tenantes du titre, les États-Unis, ont été éliminées en huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine 2023, après une bataille acharnée contre la Suède. Après avoir remporté les éditions précédentes au Canada en 2015 et en France en 2019, l’équipe américaine a été écartée aux tirs au but (5-4), après un match nul et vierge lors de 120 minutes de jeu (0-0).

Lors de la séance fatidique des épreuves de tirs au but, la Team USA a pris un gros avantage dès le début de la séance, suite à deux échecs suédois. Mais, Megan Rapinoe et Sophia Smith ont malheureusement manqué leurs occasions. Après le tir sur le poteau de Kelley O’Hara et les deux arrêts consécutifs d’Alyssa Naeher, Lina Hurtig a finalement offert la qualification en quarts de finale à la Suède.

Grosse désillusion donc pour les États Unis, qui ne réaliseront pas le triplé. De leur côté, les Suédoises poursuivent leur parcours dans la compétition et défieront le Japon en quarts de finale. Les Nippones avaient éliminé la Norvège après une victoire (3-1). La rencontre entre les deux nations s’annonce étincelante.

