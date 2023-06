CDM 2023 (F): la Jamaïque lance une cagnotte pour payer ses frais durant la compétition

La Jamaïque, qualifiée pour la Coupe du monde féminine 2023, a lancé une cagnotte pour financer son hébergement et ses repas en Australie et Nouvelle-Zélande, rapporte RMC Sport.

La Coupe du Monde féminine 2023 démarre le 20 juillet et aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. A trois semaines de la compétition, les nations qualifiées peaufinent leur préparation. Devant également disputé le tournoi, l’équipe de la Jamaïque fait face à d’énormes défis financiers. Les Reggae Girlz cherchent en effet de l’argent pour couvrir leur déplacement, face au manque de moyens alloués par la Fédération jamaïcaine de football (JFF).

Les joueuses ont alors décidé de prendre les choses en main en lançant une campagne de financement participatif. L’objectif est de récolter 175 000 dollars, soit un peu plus de 160 000 euros, pour couvrir les frais d’hébergement et de repas de l’équipe et du staff lors de leur séjour au pays des kangourous. À ce jour, grâce à près de 1000 généreux donateurs, plus de 85 000 dollars ont déjà été collectés.

Deux collectes ont été mises en place dans le but d’atteindre cet objectif. La première, intitulée « Reggae Girlz Rise Up », a été initiée par la mère de Havana Solaun, milieu de terrain évoluant au Houston Dash, et vise à récolter 100 000 dollars (plus de 40 000 dollars ont été amassés jusqu’à présent). Cette collecte vise à « compenser les dépenses engagées dans l’aventure australienne » de l’équipe jamaïcaine. La seconde collecte, créée par la Reggae Girlz Foundation, a pour objectif de collecter 75 000 dollars (45 000 dollars à ce jour). Elle sera utilisée pour financer le voyage, l’hébergement et les repas des joueuses.

La situation des Reggae Girlz met en lumière les difficultés auxquelles sont parfois confrontées les équipes nationales féminines, en particulier celles issues de pays où le football féminin n’est pas encore suffisamment soutenu. La Jamaïque disputera seulement la deuxième phase finale de Coupe du monde de son histoire, après celle de 2019, en France.

