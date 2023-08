CDM 2023 (F): la France éliminée, l’Australie en demi-finale

Hôte de la compétition, l’Australie a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde féminine 2023 après sa victoire face à la France (0-0, 7-6 tab), ce samedi.

C’est finalement l’Australie qui affrontera le vainqueur de Angleterre-Colombie. Les Australiennes se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du monde féminine 2023 après leur victoire face à la France ce samedi. Opposées aux Bleues dans un match comptant pour les quarts de finale, les Matildas ont disposé de leurs adversaires aux tirs au but.

Dans une rencontre pourtant ouverte, les deux équipes n’ont jamais su sauter le verrou adverse. Malgré une domination australienne, avec Fowler qui a vu sa frappe stoppée sur la ligne de but français, et Sam Kerr qui a plusieurs fois sollicité Peyraud-Magnin, le marquoir électronique est resté vierge jusqu’au terme des 90 minutes du temps règlementaire et des 30 minutes des prolongations.

De quoi contraindre les deux sélections à aller à la séance des tirs au but pour se départager. Un exercice qui a souri au pays hôte qui a réussi 7 tentatives contre 6 pour les dames d’Hervé Renard. L’Australie poursuit donc son aventure et va disputer sa première demi-finale dans ce tournoi. Eliminées à ce stade de la compétition, comme lors des deux précédentes éditions, les Frances vont de leur côté se concentrer désormais sur les JO qui s’ouvrent dans un an.

