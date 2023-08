CDM 2023 (F): la France atomise le Panama et file en huitièmes, le Brésil éliminé

La troisième et dernière journée de la Coupe du monde féminine 2023 dans le groupe F, s’est déroulée ce mercredi matin. La France a étrillé le Panama (6-3) pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale. Annoncé favori pour le titre, le Brésil quitte la compétition après un match nul contre la Jamaïque (0-0).

Après un nul et une victoire prestiges contre le Brésil (2-1), la France abordait cette rencontre de poule plus ou moins sereinement. Mais, les Bleues ont été cueillies à froid. Marta Cox envoyait un superbe coup-franc lointain dans la lucarne de Pauline Peyraud-Magnin (1-0, 2e) pour l’ouverture du score au profit des panaméennes. Un but historique puisque c’est la première réalisation du Panama dans une phase finale de Coupe du monde.

Ce but a réveillé les protégés de Hervé Renard qui ont mis en marche le rouleau compresseur. Maëlle Lakrar (1-1, 21e) a égalisé pour la France, avant que Kadidiatou Diani ne s’offre un doublé avant la pause (1-2, 28e) et (1-3, 37e), pour faire le break. Lea Le Garrec creusait l’écart dans le temps additionnel de la première période (1-4, 45+5e). Les Bleues retrouvaient donc les vestiaires avec un avantage déjà confortable.

Lors du second acte, la France débutait toujours avec autant d’envie. Diani s’offrait le triplé sur pénalty (1-5, 52e). Le Panama réduisait l’écart après l’heure de jeu sur un nouveau penalty, transformé par Yomira Pinzon (2-5, 64e) avant que Emily Cedeño n’inscrive le troisième but panaméen dans cette rencontre (3-5, 87e). Toutefois, un dernier but signé Vicki Becho (3-6, 90+10e) scellait la victoire de l’équipe de France qui termine en tête du groupe F et se hisse en huitièmes de finale.

Le Brésil éliminé

L’autre place de ce groupe qualificative pour le tour suivant de la compétition a été décrochée par la Jamaïque. Les jamaïquaines ont terminé deuxième avec 5 points, après leur match nul (0-0) contre le Brésil ce mercredi matin. Une grosse surprise, puisque les brésiliennes, annoncées favorites pour le sacre finale, au même titre que les USA, quittent prématurément le tournoi. Une élimination qui va sans doute faire du bruit au pays.

A noter que la France et la Jamaïque devront attendre les derniers matchs du groupe H, prévu ce jeudi, pour connaître leurs adversaires au tour suivant. Trois équipes sont à la lutte pour les deux billets qualificatifs dans cette poule: l’Allemagne, la Colombie et le Maroc.

