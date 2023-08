CDM 2023 (F): Hervé Renard console les Marocaines après leur élimination par la France

Le sélectionneur de la France, Hervé Renard, a réagi à l’élimination de la sélection marocaine de la Coupe du monde féminine 2023, battues par la France (0-4) en huitième de finale. Et le technicien a félicité ses anciennes joueuses qui participaient pour la première fois à ce tournoi.

Dernier représentant africain, le Maroc ne dépassera pas non plus les huitièmes de finales de la Coupe du monde féminine 2023. Les Lionnes de l’Atlas ont été éliminées de la compétition après leur défaite de ce mardi face à la France. Un lourd revers pour le Royaume chérifien qui a fini la rencontre sur le score de 0 but contre 4.

Les Magrébines n’ont cependant pas à rougir de leur parcours dans ce tournoi en Océanie. Alors qu’elles participaient à la phase finale d’une Coupe du monde pour la première fois de leur histoire, les Lionnes ont réussi à atteindre le second tour. Un exploit qui leur a d’ailleurs valu les félicitations d’un certain Hervé Renard. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur de la France a adoubé la bande à Ghizlane Chebbak pour son parcours.

« C’était une soirée un peu particulière pour moi. Donc félicitations à cette équipe marocaine. C’est sa première Coupe du monde, donc réussir à se qualifier pour un huitième de finale, c’est déjà un grand résultat », a-t-il notamment déclaré à propos de ses anciennes joueuses, lui qui a passé trois années sur le banc du Maroc.

« Une soirée un peu particulière pour moi » @Herve_Renard_HR a d’ailleurs célébré aucun but de la France 🇫🇷 par respect pour le Maroc 🇲🇦 pic.twitter.com/DObrHJOXh0 — SOCCER212 (@SCCR_212) August 8, 2023

Hervé Renard il a célébré aucun but de son équipe contre le Maroc et il a montré aucun signe de joie.

Ce mec il mérite tout, bonne continuation à lui dans la compétition 🙏🏼 pic.twitter.com/fc5HlGpblN — Chroniques de l’Atlas 🦁 (@ChroniquesAtlas) August 8, 2023

Des propos qui rejoint ceux du coach des Lionnes de l’Atlas, Reynald Pedros, lequel n’a pas rougi de la performance de ses joueuses. « Je suis très content du parcours qu’on a fait et je souhaite bonne chance à l’équipe de France. J’espère qu’elle sera championne du monde, dit-il, beau joueur. Pour le Maroc, c’est une aventure exceptionnelle. »

