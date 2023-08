CDM 2023 (F) – France: Kadidiatou Diani savoure son triplé contre le Panama

Auteure d’un triplé, lors de la large victoire de la France contre le Panama (6-3) ce mercredi, dans le cadre de la Coupe du monde féminine, Kadidiatou Diani n’a pas caché sa joie après la rencontre.

Ce mercredi, la France affrontait le Panama pour le compte de la troisième et dernière journée de la Coupe du monde féminine dans le groupe F. Largement supérieures à leur adversaire, les Bleues se sont imposées sur le score sans appel de 6-3. Une avalanche de buts, à laquelle a grandement participé Kadidiatou Diani. L’attaquante française a inscrit un triplé (28e, 37e et 52e).

Une performance dont elle est très fière, comme elle l’a confié au micro de France 2, après la victoire des siennes. « Pour la France c’est une belle soirée. On a eu la victoire, y a du négatif mais le plus important c’est les 3 points. Mon triplé? Ça fait beaucoup de bien pour le moral.« , a-t-elle déclaré, relayée par RMC Sport. Blessée avant le début du Mondial, elle rassure sur son état de santé: « Je me sens beaucoup mieux physiquement et c’est un bon moment pour moi et l’équipe aussi.«

Avec cette victoire, la France a terminé première de sa poule et se qualifie pour les huitièmes de finale. Pour ce premier tour à élimination directe, les Bleues seront opposées soit à l’Allemagne, à la Colombie ou au Maroc. Peu importe l’adversaire, les protégées d’Hervé Renard vont certainement attendre de la part de Kadidiatou Diani, une nouvelle performance de haute volée pour leur montrer la voie.

