CDM 2023 (F) – France: Hervé Renard perd une joueuse (officiel)

La milieu de terrain française Amandine Henry est forfait pour la coupe du monde féminine 2023, a annoncé la Fédération française de football ce vendredi dans un communiqué.

Gros coup dur pour la France, à seulement quelques semaines du début de la Coupe du monde féminine 2023, qui se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Initialement convoquée par Hervé Renard pour la compétition, Amandine Henry est finalement forfait, à cause d’une blessure. « Les examens médicaux passés par la milieu de terrain de Angel City (Etats-Unis) ce vendredi après-midi ont révélé une lésion musculaire du mollet gauche« , explique la FFF dans un communiqué.

Touchée au mollet gauche, 𝗔𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 est 𝗳𝗼𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁 pour la Coupe du Monde ❌



De tout cœur avec toi @amandinehenry6 🙏#FiersdetreBleues

Elle est remplacée par la défenseure Aïssatou Tounkara, initialement réserviste, qui « n’avait pas quitté l’équipe et avait été du voyage en République d’Irlande. Elle réintégrera le groupe dès ce vendredi soir, à l’issue de la soirée libre accordée aux joueuses à la veille de leur départ. » C’est une nouvelle grande déception pour la joueuse de 33 ans qui a été longtemps tenue à l’écart par l’ancienne sélectionneure Corinne Diacre. Elle avait été rappelée in extremis par Hervé Renard pour la compétition en Océanie, mais voit son rêve, de participer une troisième fois à la plus prestigieuse des compétitions, briser.

Lors de cette Coupe du monde féminine 2023, la France évoluera dans le groupe F, en compagnie du Brésil, de la Jamaïque et du Panama. Malgré le forfait de Amandine Henry, les Bleues disposent encore d’un effectif assez riche et fort pour sortir de cette poule et aller chercher, pourquoi pas, leur première étoile dans la compétition.

