CDM 2023 (F): entrée réussie pour la Colombie

Pour son premier match dans cette Coupe du monde féminine 2023, dans la nuit de ce mardi, la Colombie a aisément battue la Corée du Sud (2-0) dans le groupe H.

Dans la nuit de ce mardi, lors d’un match palpitant au Sydney Football Stadium, l’équipe colombienne de football féminin a brillamment remporté la victoire face à la Corée du Sud avec un score final de 2-0. Grâce à cette éclatante performance, la Colombie a atteint le sommet du groupe H du Mondial, se positionnant ainsi à la hauteur de l’Allemagne, une des grandes favorites de la compétition.

Dans une ambiance enflammée, notamment grâce aux supporters colombiens bruyants et passionnés présents dans les gradins, les Colombiennes ont rapidement pris le contrôle du match. C’est la milieu de terrain Catalina Usme qui a ouvert le score sur penalty à la 30e minute du jeu. Mais la vraie sensation du match a été la jeune prodige Linda Caicedo, âgée de seulement 18 ans, et jouant pour le prestigieux club du Real Madrid.

Cette talentueuse joueuse dispute déjà son troisième Mondial cette saison, après avoir participé aux Mondiaux U20 et U17, en plus de la Copa America. Sa polyvalence et son sens du jeu ont fait des merveilles sur le terrain. Elle a montré sa classe en doublant la mise pour la Colombie à la 39e minute, sur une frappe imparable côté gauche, bien aidée par la faute de main de la gardienne sud-coréenne.

Après cette belle victoire, la Colombie aura face à elle, un défi de taille pour sa prochaine sortie. Elle affrontera en effet l’Allemagne, une équipe considérée comme l’une des favorites du tournoi. Un véritable test pour les Colombiennes qui devront mobiliser toutes leurs forces pour espérer s’imposer et valider leur ticket pour le tour suivant.



