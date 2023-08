CDM 2023 (F): Donald Trump se lâche et tacle Joe Biden après l’élimination des USA

Dans son style qui lui est bien particulier, l’ancien président américain Donald Trump a réagi à l’élimination des Américaines en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, via les réseaux sociaux.

Dimanche dernier, les Etats-Unis ont quitté la Coupe du monde féminine 2023 dès les huitièmes de finale. Les championnes du monde en titre, après un match nul 0-0, se sont inclinées aux tirs au but contre la Suède (4-5). Une élimination prématurée qui a été largement critiquée au pays de l’Oncle Sam. Parmi le flot de réactions regrettant cette sortie des USA, celle de l’ancien président Donald Trump s’est montrée particulièrement virulente.

Sur la plateforme de médias sociaux (Truth Social), Trump a eu des commentaires très critiques, dirigés non seulement contre Megan Rapinoe, pour son tir au but raté, mais également envers le président en exercice, Joe Biden, et de manière plus générale, envers certaines idées associées à la sensibilité sociale (wokisme).

« La perte ‘choquante et totalement inattendue’ de l’équipe de football féminine des États-Unis contre la Suède est pleinement emblématique de ce qui arrive à notre autrefois grande nation sous Joe Biden. Beaucoup de nos joueuses étaient ouvertement hostiles à l’Amérique. Aucun autre pays ne s’est comporté d’une telle manière. Woke égal échec. Joli tir Megan, les USA vont en enfer !!!« , a-t-il écrit. Une rengaine finalement habituelle chez l’homme d’affaires.

