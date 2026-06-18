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«Le plus grand joueur de tous les temps», Ronaldo s’incline devant Messi

Impressionné par le triplé de Lionel Messi face à l’Algérie lors du Mondial 2026, Ronaldo Nazário a estimé que le débat sur le meilleur joueur de l’histoire n’avait plus lieu d’être. Pour la légende brésilienne, l’Argentin a définitivement changé de dimension.

Romaric Déguénon
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Football
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«Le plus grand joueur de tous les temps», Ronaldo s’incline devant Messi
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La légende brésilienne Ronaldo Nazário n’a pas tari d’éloges à l’égard de Lionel Messi après la prestation exceptionnelle de l’Argentin lors de l’entrée en lice de l’Albiceleste à la Coupe du monde 2026. Auteur d’un triplé face à l’Algérie (3-0), le capitaine argentin a une nouvelle fois marqué l’histoire de la compétition en portant son total de buts à un niveau inédit. Une performance qui a suscité l’admiration de l’ancien attaquant du Brésil.

Interrogé par le média portugais A Bola, Ronaldo a estimé que les accomplissements de Messi mettaient définitivement fin au débat sur l’identité du plus grand joueur de l’histoire. « Il est temps que le monde cesse de chercher des excuses et accepte la réalité : Messi est le plus grand joueur de tous les temps », a affirmé l’ancien Ballon d’Or. Le champion du monde 2002 a également salué l’incroyable régularité de la star argentine, toujours décisive malgré les années. « Saison après saison, il continue de repousser les limites. Il le fait en club, mais aussi sur la scène mondiale. Malgré tout ce qu’il a accompli, certains continuent encore de douter de lui. »

Pour Ronaldo, la soirée vécue par Messi contre l’Algérie restera comme l’un des grands moments de l’histoire du football. « Ce qu’il a réalisé est historique. C’est une performance qui restera gravée dans les mémoires pendant très longtemps », a conclu l’ancien buteur de la Seleção. À 38 ans, Lionel Messi continue ainsi d’enrichir une carrière déjà exceptionnelle et de renforcer un héritage qui dépasse les frontières du football argentin.



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