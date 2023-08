CDM 2023 (F): contre la France, le Panama « veut montrer qu’il mérite sa place »

Déjà éliminé de la compétition, le Panama affronte la France ce mercredi, dans le cadre de la troisième journée de la Coupe du monde féminine 2023. En conférence de presse d’avant match, le sélectionneur du Panama Ignacio Quintana veut « montrer que son équipe mérite sa place ».

Balayé par le Brésil (4-0), lors de la première journée, puis battu par la Jamaïque (1-0), le Panama est déjà éliminé de la Coupe du monde féminine 2023. Mais l’équipe devra encore disputer un dernier match dans son groupe. Ce sera contre la France, ce mercredi, à Sydney en Australie.

Malgré l’écart entre les deux nations, le sélectionneur du Panama Ignacio Quintana affirme que son équipe veut prouver contre les Blues, qu’elle n’était pas là par hasard. « On est un peu déçus car nous avions beaucoup d’espoirs et une grande envie de faire bien mieux« , a estimé le technicien en conférence de presse à la veille de la rencontre, relayé par RMC Sport. Il ajoute: « On peut néanmoins surmonter les mauvais moments, on l’a déjà fait dans le passé« .

« Nous allons jouer devant 40.000 spectateurs, nous allons peut-être faire face aux futures championnes du monde. La motivation va venir d’elle-même. On est tristes, oui » mais on veut « montrer que le Panama mérite sa place« , a poursuivi Quintana. Le sélectionneur espère également poser les jalons pour le futur de cette sélection d’Amérique latine.

« On est là pour lancer quelque chose. On va réfléchir au futur, on a des joueuses très jeunes qui vivront d’autres échéances internationales. On attend que nos joueuses soient présentes lors d’autres Coupes du monde. La deuxième fois, ce ne sera plus une surprise pour elles« , a-t-il conclu.

