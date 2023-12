CdM 2022 : « Un an depuis la plus belle folie de ma carrière », Lionel Messi

-Publicité-

Lionel Messi a posté un émouvant message sur ses réseaux sociaux ce lundi, pour célébrer le premier anniversaire de la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 2022, qui eut lieu au Qatar.

Lionel Messi a réalisé son plus grand rêve, le 18 décembre 2022, en remportant la Coupe du monde 2022 au terme d’une finale extraordinaire contre la France. La Pulga a inscrit un doublé dans la partie, avant de voir sa sélection remporter le trophée aux tirs au but. Ce lundi, était le premier anniversaire de cette victoire qui continue de résonner dans le monde du football.

Pour célébrer cela avec panache, la légende du FC Barcelone a posté un message émouvant sur ses réseaux sociaux. «Un an depuis la plus belle folie de ma carrière… Des souvenirs inoubliables qui dureront toute une vie. Joyeux anniversaire à tous.» Un an après son sacre à Doha, Messi est toujours aussi ému.

Pour rappel, depuis son sacre à la Coupe du monde 2022 au Qatar, Lionel Messi n’arrête pas d’enchaîner les distinctions individuelles. Il a notamment remporté le Ballon d’Or 2023, le trophée du meilleur joueur FIFA 2022 et est encore pour l’édition 2023 de ce prix. Désormais, pour tous les observateurs et acteurs de ce sport, la Pulga est le meilleur joueur de tous les temps… sauf pour les supporters et les fans de Cristiano Ronaldo bien sûr.