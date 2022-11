CDM 2022: trois hommes arrêtés au Qatar pour avoir revendu des billets pour le Mondial

Les autorités qataries ont arrêté lundi trois hommes pour avoir revendu des billets pour la Coupe du monde de football qui démarre ce dimanche.

Dans une série de tweets, le ministère de l’Intérieur du Qatar a révélé que les hommes étaient de nationalités différentes et vendaient des billets en dehors des plateformes officielles spécifiées à cet effet et approuvées par la FIFA et le pays hôte.

Une image floue des trois hommes, ainsi que des billets saisis, des ordinateurs portables et plusieurs téléphones, ont également été publiés par les responsables sur les réseaux sociaux. Les accusés ont été déférés aux autorités compétentes pour de nouvelles procédures judiciaires.

Les autorités ont lancé un avertissement sévère aux contrevenants à la loi déclarant que « la FIFA a le droit unique et exclusif d’émettre, de vendre, de distribuer et de vendre des billets, et il n’est pas autorisé d’émettre, de vendre, de revendre, de redistribuer ou d’échanger des billets sans une licence de Fifa ou son représentant autorisé« .

« Quiconque enfreint la loi en vertu de l’article n° 19 de la loi n° 10 de 2021 sera passible d’une amende de 250 000 QAR (252 198 Dh). La peine sera multipliée par le nombre de billets faisant l’objet de la violation et, dans tous les cas, le tribunal ordonnera la confiscation du matériel en infraction« , ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Les autorités appellent donc le public à respecter les lois et procédures qui réglementent le processus de revente des billets pour éviter les sanctions prévues par la loi. Pour rappel, le Mondial 2022 s’ouvre ce dimanche avec en ouverture une rencontre entre le Qatar et l’Equateur au stade Al Bayt à Doha, à partir de 17 heures (GMT+1).