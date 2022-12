CdM 2022: Regragui, Saïss, Boufal… le Maroc savoure la qualification en quarts de finale

Le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 ce mardi soir, en éliminant l’Espagne aux tirs au but. Après la rencontre, le sélectionneur marocain et ses poulains étaient évidemment tout sourire.

36 ans après, le Maroc retrouve les quarts de finale d’une Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas ont décroché leur ticket pour le prochain tour du Mondial 2022 ce mardi soir, après avoir écarté l’ogre espagnol aux tirs au but. Après une prestation solide durant les 120 minutes qu’aura duré le match, les Lions de l’Atlas ont pu compter sur un Yassine Bounou déchaîné qui a arrêté deux des tentatives des joueurs de la Roja pour permettre à son équipe de poursuivre l’aventure au Qatar.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Espagne Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal

Après la rencontre, le sélectionneur marocain a laissé éclater sa joie au micro de beIN Sports. « C’est historique pour le Maroc, pour l’Afrique. Je crois que depuis 2010 personne n’avait atteint les quarts. Sur le plan tactique on a été énorme, on n’a rien laissé aux Espagnols, on a beaucoup couru aussi. L’important était de montrer un beau visage, de ne pas avoir de regrets. Et après, c’est les tirs au but… Il faut un peu de chance,

mais on savait qu’on avait l’un des meilleurs gardiens au monde. Les joueurs sont prêts à mourir pour le pays. On ne sait pas contre qui on va jouer en quart, mais on ne veut pas s’arrêter là. On est en mission. On va savourer, mais à partir de demain on se remet au boulot. Il faut être ambitieux« , a lâché Walid Regragui dans des propos rapportés par RMC sports.

Toujours au micro de beIN sports, le défenseur marocain Romain Saïss a loué la cohésion des siens contre l’Espagne: « On voulait écrire l’histoire, on a envie de continuer à repousser nos limites. On est très respectueux des consignes et du plan de jeu. C’est magnifique de voir tout le monde travailler comme cela sur le terrain. On est heureux pour tous les Marocains. On savait que cela allait être un match compliqué. Il fallait se sacrifier. On a serré les dents, on sera encore là en quarts de finale.«

De son côté, Sofian Boufal a remercié tous les supporters marocains pour leur soutien durant cette Coupe du monde 2022: « On vient d’écrire l’histoire, les émotions qu’on a eues durant ce match sont incroyables. On aimerait remercier tous les supporters marocains à travers le monde pour leur soutien. Cette victoire appartient à tout le peuple marocain, tous les peuples arabes, et tous les peuples musulmans du monde. » En quarts de finale, le Maroc affrontera le vainqueur de l’autre confrontation entre le Portugal et la Suisse, prévu ce mardi soir à 20h (GMT+1).