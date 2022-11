CDM 2022: ««On va implorer les marabouts », la FIFA prête à tout pour voir Mané au Mondial

Dans une interview accordée mercredi à Europe 1, la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samour, a réagi à la blessure de Sadio Mané, touché au genou, à quelques jours du Mondial 2022. Et la dirigeante sénégalaise se dit prête à tout, voire « implorer les marabouts » pour voir son compatriote au Qatar.

C’est la question qui brûle les lèvres des Sénégalais depuis mardi soir. Sadio Mané sera-t-il à la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal? Blessé en début de semaine, souffrant du tendon du genou, lors de la victoire écrasante du Bayern Munich face au Werder Brême (6-1) en Bundesliga, l’ailier bavarois pourrait passer plusieurs semaines à l’infirmerie, avec le risque de ne pas se rétablir avant la fin du tournoi mondial (20 novembre-18 décembre).

Dans un communiqué publié mercredi soir sur ses réseaux sociaux, le club allemand a confirmé la blessure de son joueur sans pour autant se prononcer sur le voyage ou non du champion d’Afrique 2022 au Qatar. « Sadio Mané a subi une blessure au péroné droit. D’autres examens seront effectués dans les prochains jours. Le Bayern échangera des informations avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de football ».

Une sortie qui laisse croire que le joueur de 30 ans pourrait bien tenir sa place chez les Lions de la Téranga au Mondial qatari. En-tout-cas, c’est à ce seul espoir que s’accrochent les Sénégalais qui ont déjà lancé une pétition pour faire repousser la date du début de la compétition, le temps que le double Ballon d’Or se rétablisse. Mais attendant de voir cette tentative porter ses fruits, la FIFA a déjà pris les devants, au moins sa secrétaire générale.

Au micro d’Europe 1, Fatma Samour a en effet réagi à cet éventuel coup dur pour les Lions de la Téranga qui doivent prier pour espérer voir leur attaquant vedette à ce Mondial. Et la dirigeante sénégalaise a promis faire appel aux marabouts. « Nous on va utiliser nos marabouts (rires) ! Il faut qu’il soit sur pieds. Sadio il faut que tu joues le 21 novembre (date du premier match du Sénégal face aux Pays-Bas) ! Si les marabouts sont efficaces chez nous ? Je ne sais pas, mais cette fois-ci, on va les implorer« , a-t-elle lâché.

Avant de préciser: « Plus sérieusement c’est un vrai coup dur pour l’équipe du Sénégal et les nouvelles ne sont pas du tout rassurantes… Tout ce qu’on peut souhaiter c’est qu’il se rétablisse le plus vite possible. S’il rate le premier match et qu’il fait son retour pour les deux autres (matchs de poules) ça serait une bonne chose. On espère un miracle car il faut qu’il soit là. Une Coupe du Monde sans Sadio, ça serait une grande déception pour les fans sénégalais et plus généralement les fans africains« .

Vivement que les prières des Sénégalais ou les marabouts de la secrétaire générale de la FIFA fassent rapidement leurs œuvres, car le tournoi démarre dans exactement dix jours. Pour rappel, le Sénégal est logé dans la poule A aux côtés des Pays-Bas, de l’Equateur du Qatar, hôte de la compétition.