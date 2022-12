CdM 2022 – Maroc: Walid Regragui réagit après l’élimination contre la France

Le Maroc a chuté contre la France (0-2) ce mercredi soir, en demi-finale, et quitte la Coupe du monde 2022 aux portes de la finale. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas Walid Regragui a analysé la prestation des siens après la rencontre.

Le Maroc ne dépassera pas les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Opposés à la France, ce mercredi soir, les Lions de l’Atlas se sont inclinés sur le score de 2-0, mettant ainsi fin à leurs parcours dans ce Mondial organisé au Qatar. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont été punis par des réalisations de Théo Hernandez (4è) et Rand Kolo Muani (80è).

Qatar 2022 Carré final

A l’issue de la partie, le sélectionneur marocain Walid Regragui a jugé la prestation des siens. Le technicien a reconnu quelques erreurs de la part de ses joueurs, mais estime tout de même que cela ne changeait rien à ce que ses poulains ont montré dans la compétition.

« On a donné le maximum, c’est le plus important. On a eu quelques blessés, on a perdu Aguerd à l’échauffement, Saïss, Amraoui à la mi-temps… mais je n’ai rien à dire, la moindre erreur se paie cash. On ne rentre pas bien dans le match, on a eu trop de déchets technique en première mi-temps, et puis le deuxième but nous tue, mais ça n’enlève pas tout ce qu’on a fait avant« , a expliqué Regragui dans des propos rapportés par RMC Sports.

Pour rappel, durant cette Coupe du monde 2022, le Maroc a terminé leader de son groupe devant la Croatie et la Belgique, avant de s’offrir l’Espagne et le Portugal respectivement en huitième et quart de finale. Les Lions de l’Atlas sont d’ailleurs devenus la première équipe africaine à disputer les demi-finales d’un Mondial. Samedi prochain, ils tenteront d’accrocher le podium de la compétition, lors du match pour la troisième place, contre la Croatie.