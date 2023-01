CdM 2022 – Maroc: « …la France était la moins bonne équipe », Walid Regragui

Dans un entretien accordé à L’Equipe ce vendredi, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui est revenu sur le parcours historique des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022. Le technicien a notamment dévoilé ce qu’il a dit à ses joueurs lors de la mi-temps de la demi-finale contre la France.

Le Maroc a été la véritable sensation de cette Coupe du monde 2022, remportée par l’Argentine de Lionel Messi. Impressionnants durant toute la compétition, les Lions de l’Atlas ont terminé premier de leur groupe avant de se défaire de l’Espagne (huitième) et du Portugal (quart). Finalement, les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont été éliminés en demi-finale, par la France. Une rencontre frustrante pour le technicien Walid Regragui qui voyait ses poulains créer l’exploit contre les Bleus, surtout après la physionomie du premier acte.

« À la mi-temps, j’ai dit à mes joueurs que c’était la moins bonne équipe depuis le début des matches à élimination directe. Attention, je parle sur ce match, bien sûr, pas de la France en général, qui est une grande équipe! C’est pour ça qu’il y avait ce regret à la fin, mais je ne suis pas naïf« , a avoué Regragui lors d’un entretien accordé au journal L’Equipe ce vendredi, et relayé par RMC Sports, avant de poursuivre. « Le très très haut niveau, tu penses toujours que tu n’es pas loin mais, en fait, tu es loin. La marche était un peu trop haute pour nous. Ensuite, la troisième place contre la Croatie (1-2), avec un jour de récupération de moins, des joueurs en moins, c’était compliqué.«

Le technicien marocain a ensuite mis l’accent sur la belle ambiance qui a prévalu chez les Lions de l’Atlas, durant toute la durée de la compétition au Qatar: « La plus belle victoire, c’est aussi la vie du groupe. […] Là, on était comme des frères. On est partis les derniers, le mardi, et il n’y a pas eu une embrouille en cinq semaines. C’était magnifique. Comme le soutien de nos supporters ou de ceux de tout notre continent.«

Pour conclure, Regragui est revenu sur la déception de son groupe après l’élimination contre la France. Le technicien et les siens pensaient pouvoir aller jusqu’au bout, surtout après l’élimination du Brésil « l’équipe qui pouvait (les) battre » contre les Vatreni lors des quarts. « On venait pour gagner et les gars se sont pris au jeu. C’est pour ça aussi que quand on perd contre la France, les visages sont si tristes. C’est un peu le Séville du Maroc, cette première en demies, c’est gravé à jamais« , a ajouté le sélectionneur marocain.