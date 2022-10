CdM 2022: Lionel Messi dévoile ses favoris

Dans une interview accordée à Direct TV, l’attaquant Argentin Lionel Messi a dévoilé ses favoris pour la Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Et le septuple Ballon d’Or a placé la France et le Brésil tout en haut de sa liste.

Le 20 novembre prochain, les meilleures nations du monde vont se rendre au Qatar pour tenter de remporter le trophée suprême du football, celui de la Coupe du monde. A quelques semaines du début de la compétition, plusieurs acteurs du cuir rond et observateurs y vont de leur pronostic pour tenter de prédire qui succédera à la France, champion du monde en titre. Et c’est au tour de Lionel Messi de dévoiler ses favoris pour la victoire finale au Qatar.

Interrogé par Direct TV, l’international Argentin a déclaré: « L’Allemagne, le Brésil, la France, l’Angleterre et l’Espagne sont favoris. Mais si je dois en garder deux, le Brésil et la France sont les grands candidats pour cette Coupe du monde ». Il a ensuite précisé que les deux derniers cités disposent de « joueurs impressionnants. ». Comme on peut le noter, la Pulga à éviter de nommer, volontairement ou non, l’Argentine. Pourtant, l’Albiceleste aura des cartes à jouer au Qatar.

D’abord, la Coupe du monde 2022 sera probablement la dernière compétition internationale de Lionel Messi, lui qui a déjà fêté ses 35 ans. Et quoi de mieux comme cadeau d’adieu que d’offrir un nouveau titre Mondial à son pays. Ensuite, l’Argentine dispose de l’un des meilleurs effectifs au monde, avec son gardien Emiliano Martinez, les attaquants Paulo Dybala (incertain), Angel Di Maria ou encore Rodrigo de Paul au milieu de terrain. Pour finir, l’Albiceleste reste sur une série impressionnante de 34 matchs sans défaite. Clairement, Messi et ses coéquipiers (finalistes en 2014) font également partie des favoris pour le Mondial qatari.