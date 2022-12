CdM 2022: les Lions de l’Atlas décorés par le roi du Maroc

Lors d’une cérémonie retransmise sur la chaîne Arryadia TV ce mardi, les joueurs marocains ont été décorés par le Roi Mohamed VI au palais royal de Rabat, pour leur parcours exceptionnel lors du Mondial 2022.

Le Maroc a été la véritable révélation de cette Coupe du monde 2022. Impressionnants durant toute la compétition, les Lions de l’Atlas ont été éliminés en demi-finale, par la France, après avoir terminé premier de leur groupe et s’être défaits de l’Espagne (huitième) et du Portugal (quart). Les coéquipiers d’Achraf Hakimi auront marqué les esprits notamment par leur discipline collective, technique et tactique. Des prestations qui ont été récompensées par le roi du Maroc.

En effet, Mohammed VI, accompagné par le prince héritier Moulay Hassan, a reçu et décoré tous les membres de la sélection nationale au Palais royal de Rabat ce mardi. Les joueurs, qui étaient accompagné de leur mère, se sont ensuite présentés un par un devant leur roi avant de poser pour une photo en présence des représentants du royaume. «L’accueil par Sa Majesté le Roi des joueurs accompagnés de leurs mères est un hommage rendu à ces femmes marocaines qui ont veillé à inculquer à leurs enfants les valeurs de patriotisme, de sacrifice et d’appartenance nationale» a notamment tenu à rappeler la Maghreb Arabe Presse.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ويوشحهم بأوسمة ملكية.https://t.co/jrmTyqXWPK pic.twitter.com/HkQh58eWcY — Arryadia TV (@arryadiatv) December 20, 2022

Un peu plus tôt dans la journée, les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde avaient paradé dans la ville de Rabat dans un bus aménagé pour l’occasion. Ils avaient été accueillis en héros par des milliers de supporters venus à leur rencontre pour les célébrer.