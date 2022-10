CdM 2022: l’émir du Qatar répond aux critiques

Dans des propos tenus publiquement devant l’assemblée consultative du Qatar et rapportés par Qatar News Agency ce mardi, l’émir Tamim bin Hamad Al Thani a répondu aux nombreuses polémiques et critiques qui entourent l’organisation du Mondial 2022 dans son pays.

C’est probablement déjà le Mondial le plus critiqué de toute l’histoire. Organisée au Qatar (20 novembre au 18 décembre) la Coupe du Monde 2022 est présentée par les organisateurs et la FIFA comme celle qui sera la plus belle de toute l’histoire. Pourtant, dès l’attribution de l’organisation du tournoi au Qatar, les critiques n’ont cessé de pleuvoir. En effet, les conditions écologiques et les conditions de travail des ouvriers entre autres sont remises en cause et très décriées.

Devant l’assemblée consultative du Qatar, l’émir a pris la parole publiquement pour répondre aux critiques et polémiques sur l’événement le plus prestigieux du football organisé sur ses terres. Tamim bin Hamad Al Thani regrette que « depuis l’attribution du Mondial 2022 au Qatar, le pays soit la cible de campagnes de diffamation et de critiques sans précédent qu’aucun autre pays hôte n’a subi », dans des propos rapportés par Qatar News Agency ce mardi.

Il ajoute d’ailleurs: « accueillir la Coupe du monde intègre plusieurs éléments qui forment les composantes de la crédibilité et de la capacité à influencer positivement, cela se manifeste en acceptant le défi et en l’intégrant dans nos projets nationaux et nos plans de développement (…) Poursuivons le travail pour élever haut le nom de la nation, et ouvrons nos bras pour accueillir tout le monde afin que le monde puisse être témoin de l’hospitalité chaleureuse et de la générosité des Qataris. »

HH the Amir: Since we won honor of hosting #World_Cup, #Qatar has been subjected to unprecedented campaign that no host country has ever faced. We initially dealt with the matter in good faith, and even considered some of criticism as positive and useful. #QNA #Shura_Council pic.twitter.com/B5PtxGrM2O — Qatar News Agency (@QNAEnglish) October 25, 2022

La compétition sera lancée le 20 novembre par un duel entre le pays hôte et l’Equateur. Et à quelques semaines de ce coup d’envoi, les appels aux boycotts se multiplient un peu partout dans le monde. Récemment, plusieurs villes françaises, comme Paris, ont annoncé qu’elles ne diffuseraient pas le Mondial 2022 sur écran géant. Des légendes de ce sport comme Philipp Lahm (Allemagne) et Eric Cantonna (France) ont également annoncé qu’ils feraient l’impasse sur le tournoi, malgré la participation de leur pays respectif.