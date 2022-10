CdM 2022: le Shakhtar demande l’exclusion de l’Iran au profit de l’Ukraine

Dans un long communiqué publié ce lundi, le président du Shakhtar Donetsk Sergei Palkin a demandé l’exclusion de l’Iran de la Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre) au profit de l’Ukraine, éliminée lors des barrages.

La guerre en Ukraine va-t-elle une nouvelle fois impacter le football? C’est en tout cas ce que souhaite le président du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin. En effet, le président du club ukrainien, a, dans un long communiqué, demandé l’exclusion de l’Iran de la messe du football au Qatar. Le pays persique est accusé d’avoir transmis des armes à la Russie qui sont utilisées dans la guerre sur le sol ukrainien. Pour Sergei Palkin, la place iranienne au Mondial 2022 doit revenir à l’Ukraine, pourtant éliminée lors des barrages en juin dernier par le Pays de Galles (1-0).

MATCH à VENIR Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 12 LIL - : - MON Serie A 2022-2023 Journée 11 AS Roma - : - Napoli La Liga 2022-2023 Journée 11 Barcelona - : - Athletic Club Serie A 2022-2023 Journée 11 CRE - : - Sampdoria Serie A 2022-2023 Journée 11 Sassuolo - : - Verona La Liga 2022-2023 Journée 11 Celta Vigo - : - Getafe Premier League 2022-2023 Journée 13 WES - : - BOU Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Red Bull Salzburg - : - CHE Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Sevilla - : - COP Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Benfica - : - Juventus Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 PAR - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Borussia Dortmund - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 RB Leipzig - : - Real Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Celtic - : - Shakhtar Donetsk Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Dinamo Zagreb - : - AC Milan Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Club Brugge KV - : - FC Porto Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Inter - : - PLZ Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Ajax - : - LIV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Atletico Madrid - : - Bayer Leverkusen Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Barcelona - : - Bayern Munich < >

“L’Ukraine devrait être à la Coupe du monde. L’Iran n’y mérite pas sa place ! Pendant que les dirigeants iraniens s’amuseront à regarder leur équipe nationale jouer à la Coupe du monde, des Ukrainiens seront tués par des drones iraniens et des missiles iraniens. Près de 250 drones de ce type ont déjà attaqué des villes pacifiques d’Ukraine. Chacun d’eux a été produit, livré par les autorités iraniennes, des instructeurs iraniens et des militaires ont directement formé et géré les lancements de drones qui ont détruit des maisons, des musées, des universités, des bureaux, des terrains de sport et des terrains de jeux, et surtout, tué des Ukrainiens. Y compris les enfants”, a expliqué le président du Shakhtar dans un long communiqué publié ce lundi.

Le dirigeant ukrainien a terminé sa publication par des mots durs à l’endroit des décideurs du football mondial: “Cette décision est historiquement et sportivement justifiée. J’exhorte tout le monde à se joindre à la pression sur la bureaucratie du football. Il suffit de répéter les erreurs de la Coupe du monde 2018 en Russie, en se cachant derrière la thèse creuse de l’apolitisme du sport. Faciliter la participation des terroristes à la Coupe du monde relève de la politique. Il est temps de mettre fin à une telle politique« . La balle est désormais dans le camp de la FIFA. Faut-il le rappeler, l’instance avait déjà exclu la Russie de toutes ses compétitions après que le pays de Vladimir Poutine ait envahi l’Ukraine.

💬 «Україна має бути на чемпіонаті світу. Ірану там не місце!»



📝 Заява генерального директора ФК «Шахтар» Сергія Палкіна ⬇️ pic.twitter.com/5fGeYUpbRw — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 24, 2022