CdM 2022: le Japon dévoile déjà sa liste de joueurs retenus pour la compétition

Le sélectionneur du Japon, Hajime Moriyasu, a dévoilé ce mardi sa liste de joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Au nombre des 26 éléments retenus, on retrouve évidemment l’ancien du Real Madrid Takefusa Kubo.

Dans moins de trois semaines, les meilleures nations du monde vont se réunir au Qatar, pour disputer le Mondial 2022. Si la plupart des pays qualifiés peaufinent encore les derniers détails avant le début de la compétition, le Japon, elle, a annoncé sa liste avant tout le monde. En effet, le sélectionneur du pays du soleil levant, Hajime Moriyasu, a dévoilé ce mardi son groupe de 26 joueurs retenu pour l’expédition en terre qatarie.

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 12 Verona - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 12 MON - : - Bologna Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 FC Porto - : - Atletico Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayer Leverkusen - : - Club Brugge KV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAR - : - TOT Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Sporting CP - : - Eintracht Frankfurt Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 PLZ - : - Barcelona Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayern Munich - : - Inter Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Rangers - : - Ajax Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 LIV - : - Napoli Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Shakhtar Donetsk - : - RB Leipzig Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Real Madrid - : - Celtic Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Benfica Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Juventus - : - PAR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 COP - : - Borussia Dortmund Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Sevilla Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 AC Milan - : - Red Bull Salzburg Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 CHE - : - Dinamo Zagreb Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC < >

Sans surprise, l’ancien joueur du Real Madrid et actuel élément de la Real Sociedad Takefusa Kubo a été retenu par son sélectionneur. On retrouve également le Monégasque Takumi Minamino, anciennement chez les Reds de Liverpool. Les plus expérimentés Yuto Nagatomo (FC Tokyo/JPN), Maya Yoshida (Schalke/GER), Takehiro Tomiyasu (Arsenal/ENG) et Hiroki Sakai (Urawa Reds/JPN) feront également le voyage.

Pour rappel, le Japon évoluera dans le très relevé groupe E avec l’Allemagne, l’Espagne et le Costa Rica. Les « Samouraïs Bleus » débuteront la compétition contre la Nationalmannschaft le 23 novembre, avant d’affronter le Costa Rica (27) et l’Espagne (1er décembre) lors des deux dernières journées. Les Nippons ont passé les phases de poules en 2002, 2010 et 2018.

Le groupe du Japon

Gardiens de but : Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse/JPN), Eiji Kawashima (Strasbourg/FRA), Daniel Schmidt (Sint-Truiden/BEL)

Défenseurs : Yuto Nagatomo (FC Tokyo/JPN), Maya Yoshida (Schalke/GER), Takehiro Tomiyasu (Arsenal/ENG), Hiroki Sakai (Urawa Reds/JPN), Yuta Nakayama (Huddersfield Town/ENG), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale/JPN), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach/GER), Miki Yamane (Kawasaki Frontale/JPN), Hiroki Ito (Stuttgart/GER)

Milieux de terrain : Wataru Endo (Stuttgart/GER), Hidemasa Morita (Sporting/POR), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf/GER), Daichi Kamada (Eintracht Francfort/GER), Junya Ito (Reims/FRA), Kaoru Mitoma (Brighton/ENG), Takumi Minamino (Monaco/FRA), Yuki Soma (Nagoya Grampus/JPN), Gaku Shibasaki (Leganes/ESP), Takefusa Kubo (Real Sociedad/ESP), Ritsu Doan (Fribourg/GER)

Attaquants : Daizen Maeda (Celtic/SCO), Takuma Asano (Bochum/GER), Ayase Ueda (Cercle Bruges/BEL)