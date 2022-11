CdM 2022: la réaction de Wahbi Khazri après l’élimination de la Tunisie

La Tunisie a battu la France (1-0) ce mercredi après-midi, mais quitte tout de même la Coupe du monde 2022. En zone mixte après la rencontre, l’unique buteur de la rencontre Whabi Khazri a exprimé toute sa déception.

La Tunisie était à un pas de réussir l’exploit. En quête de qualification avant le coup d’envoi du match contre la France, comptant pour la troisième journée du groupe D de la Coupe du monde 2022, les Tunisiens ont livré une prestation maîtrisée pour décrocher une victoire 1-0. Malheureusement pour les Aigles de Carthage, l’Australie a également battu le Danemark, sur le même score, pour prendre la deuxième place de cette poule derrière les Bleus.

Unique buteur de la victoire contre l’équipe de France, Whabi Khazri était évidemment déçu par ce scénario au coup de sifflet final. “On est déçu, car on aurait aimé se qualifier. Cette victoire fait du bien, on a montré du caractère et un beau visage. On a des regrets sur les deux premiers matches, car on était capable de beaucoup mieux offensivement. Mais je veux saluer l’état d’esprit du groupe. On est déçu du résultat sur l’autre match, car on avait fait le travail. Moi, je suis content de mon match, car les gens ont la mémoire courte” a-t-il déclaré au micro de BeIN Sports.

L’attaquant Tunisien poursuit en répondant aux nombreuses critiques qu’il subit depuis le début de la compétition: “Je suis beaucoup critiqué par certaines personnes qui oublient ce que j’ai pu faire dans le passé. Je n’ai pas la prétention de dire que je suis un top joueur comme ceux en face aujourd’hui, mais j’aime le ballon et rendre les gens heureux. Je me donne à fond, je ne fais pas tout bien, mais je suis fier de ce que j’ai fait. On a battu une très belle équipe et j’espère qu’ils iront au bout, car c’est une super équipe”.

Le parcours de la Tunisie prend donc fin dès la phase de poules au Qatar. Et l’équipe peut nourrir des regrets au vu de ses prestations. Le manque d’efficacité aura été fatal pour les Aigles. Mais ça, c’est déjà du passé, et ils devront être focus sur les prochains objectifs notamment la qualification pour la CAN 2023.