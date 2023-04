CdM 2022-France: les révélations sur les primes touchées par les joueurs et le staff

Ce jeudi, L’Équipe a révélé les primes touchées par l’équipe de France après la Coupe du monde 2022. Selon le média français, le staff a touché plus d’argent que les joueurs eux-mêmes.

Annoncé favori pour conserver son titre au Qatar, la France a échoué en finale de la Coupe du monde 2022, en décembre dernier, battu par l’Argentine aux tirs au but. Environ quatre mois après ce match, les Bleus ainsi que le staff ont enfin reçu leurs primes liées au tournoi. Selon L’Équipe de ce jeudi, le montant total aurait atteint 15 millions d’euros, conformément aux accords conclus sur les rémunérations du groupe tricolore il y a plusieurs années.

Ces primes sont réparties entre le droit à l’image (pour les opérations commerciales liées aux partenaires de l’équipe de France) et la performance sportive, selon le parcours accompli lors du tournoi. Selon la même source, le staff tricolore aurait bénéficié de primes plus importantes que les joueurs eux-mêmes. Didier Deschamps aurait ainsi reçu 1,1 M€, indépendamment de son salaire, tandis que Guy Stéphan (680 000€) et l’entraîneur des gardiens Franck Raviot (560 000€), auraient également perçu des gains plus importants que les joueurs. En effet, les primes de la bande à Kylian Mbappé sont estimées à hauteur de 490 000€.

Interrogés par le quotidien, Didier Deschamps et son staff ont refusé de commenter ces informations. De son côté, la Fédération Française de Football n’a pas souhaité communiquer sur le mode de fonctionnement de ces paiements.