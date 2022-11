CdM 2022: « concentrons-nous sur le football », le message de la FIFA aux 32 pays qualifiés

Dans une lettre envoyée aux 32 pays qualifiés pour le Mondial 2022 (20 novembre au 18 décembre), la FIFA, par l’intermédiaire de son président Gianni Infantino, a demandé à ces derniers de laisser de côté les polémiques autour de l’organisation au Qatar et de se concentrer sur le football.

Dans moins de trois semaines, les nations qui ont réussi à se qualifier via les premières phases, vont se réunir au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Une compétition dont l’organisation continue d’être critiquée. En cause, les conditions de traitement des migrants qui sont intervenus dans la construction des stades au Qatar, mais également des droits de l’homme ou les droits des LGBT qui sont violés dans le pays, selon les détracteurs du tournoi en terre qatarie.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TRO - : - AUX La Liga 2022-2023 Journée 13 GIR - : - Athletic Club La Liga 2022-2023 Journée 13 Getafe - : - Cadiz Serie A 2022-2023 Journée 13 Empoli - : - Sassuolo Serie A 2022-2023 Journée 13 Salernitana - : - CRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Hertha Berlin - : - Bayern Munich Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FC Augsburg - : - Eintracht Frankfurt Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 1899 Hoffenheim - : - RB Leipzig Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FSV Mainz 05 - : - VfL Wolfsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Dortmund - : - VfL BOCHUM Premier League 2022-2023 Journée 15 WOL - : - BRI Premier League 2022-2023 Journée 15 NOT - : - BRE Premier League 2022-2023 Journée 15 MAC - : - FUL Premier League 2022-2023 Journée 15 LEE - : - BOU La Liga 2022-2023 Journée 13 VAL - : - Elche Premier League 2022-2023 Journée 15 EVE - : - LEI La Liga 2022-2023 Journée 13 Celta Vigo - : - Osasuna Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 WER - : - SCH < >

A l’approche de la compétition, la FIFA qui défend depuis le début l’attribution de l’organisation au Qatar, par l’intermédiaire de son président Gianni Infantino, a envoyé une lettre aux 32 pays qui participent au Mondial 2022, pour leur demander de se concentrer sur le football plutôt que sur les polémiques.

« S’il vous plaît, concentrons-nous maintenant sur le football. Nous savons que le football ne vit pas dans un vide et nous sommes également conscients qu’il existe de nombreux défis et difficultés de nature politique dans le monde entier. Mais s’il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent« , écrivent le président de la FIFA Gianni Infantino et la secrétaire générale Fatma Samoura, dans un courrier adressé aux différentes fédérations et rapporté par Sky sports.

« L’une des grandes forces du monde est en effet sa diversité même, et si l’inclusion signifie quelque chose, c’est d’avoir du respect pour cette diversité. Aucun peuple, aucune culture ou nation n’est ‘meilleur’ qu’un autre. Ce principe est la pierre angulaire même du respect mutuel et de la non-discrimination. Et c’est également l’une des valeurs fondamentales du football. Alors, s’il vous plaît, rappelons-nous tous de cela et laissons le football occuper le devant de la scène« , poursuit la lettre.

Malgré les polémiques, la FIFA continue donc de soutenir le Qatar, pour ce qui est annoncé comme la meilleure Coupe du monde de l’histoire par les organisateurs. Et selon Gianni Infantino, tout le monde sera le bienvenu au Qatar peu importe « son origine, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle ou sa nationalité. » Le tournoi débute le 20 novembre prochain par le duel entre le pays hôte et l’Equateur.