CdM 2022 – Argentine: la grande annonce de Lionel Messi sur son avenir

Après la victoire de l’Argentine contre la Croatie (3-0) ce mardi soir, Lionel Messi a annoncé que la finale de la Coupe du monde 2022, prévue dimanche prochain, sera son dernier match dans un Mondial.

Après des débuts catastrophiques dans cette Coupe du monde 2022 et une défaite contre l’Arabie Saoudite (2-1), l’Argentine s’est très brillamment repris. L’Albiceleste s’est d’ailleurs qualifié pour la finale de la compétition ce mardi soir, en corrigeant la Croatie (3-0) lors de la première affiche du dernier carré. Lionel Messi aura donc l’occasion, le 18 décembre prochain, de remporter enfin le trophée dont il rêve tant. Et cet ultime duel dans ce tournoi qatari, sera le dernier de la Pulga dans un Mondial, selon les propres dires de l’attaquant du PSG.

« Oui, sûrement oui. Il reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du monde et je ne pense pas que cela sera encore possible. Et finir comme ça, c’est le mieux », a-t-il ainsi déclaré dans des propos relayés par Foot mercato. Désormais, l’objectif est donc de terminer de la plus belle des façons, en décrochant ce titre très attendu par tout un peuple.

En finale, l’Argentine affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre la France et le Maroc, prévu ce mercredi (20h, GMT+1). Quel que soit l’adversaire, les Argentins devront donc livrer leur meilleure prestation pour ne pas revivre la déception de 2014, où ils avaient perdu la finale du Mondial de cette année contre l’Allemagne (0-1), sur un but de Mario Gotze en prolongation.