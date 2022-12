CdM 2022: Argentine – France, les compos officielles de la finale sont tombées

Découvrez les compos officielles du choc entre l’Argentine et la France ce dimanche (16h, GMT+1), pour le compte de de la finale de la Coupe du monde 2022.

Le Mondial 2022 organisé au Qatar va livrer son verdict ce dimanche. En effet, l’Argentine et la France s’affrontent au stade Lusail pour décrocher le trophée collectif le plus convoité du football. D’un côté, on aura Lionel messi qui est en mission avec l’Albiceleste pour remporter son premier titre dans un mondial et de l’autre nous avons les Bleus qui rêvent de conserver leur couronne.

Et pour ce choc, l’Argentine s’aligne en 4-3-1-2 avec Emiliano Martinez dans les cages derrière Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Marcos Acuña. Enzo Fernandez est placé dans le milieu de terrain accompagné par Rodrigo De Paul et Alexis MacAllister. Lionel Messi est placé juste derrière les deux attaquants, notamment Julian Alvarez et Angel Di Maria.

En face, Didier Deschamps organise la France en 4-2-3-1. Le capitaine Hugo Lloris est évidemment aligné dans les cages. En défense, Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez se chargeront de contenir les velléités offensives des argentins. Absent contre le Maroc, Adrien rabiot retrouve sa place dans le onze titulaire. Enfin, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.

Les compos officielles

Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Acuña – De Paul, Fernandez, MacAllister – Messi – Di Maria, Alvarez

France : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud