Catherine Ceylac : virée de la télé après avoir refusé les avances de Jacques Martin

Catherine Ceylac publie Intime, une autobiographie qui lève le voile sur des épisodes personnels et professionnels marquants de sa carrière, dont une interruption de grossesse clandestine à 15 ans et des relations tendues avec le présentateur Jacques Martin, qu’elle a côtoyé au début des années 1980.

Figure emblématique de la télévision française, Catherine Ceylac a animé pendant vingt-trois ans l’émission Thé ou Café sur France 2, un rendez-vous culturel qui a marqué plusieurs générations. Le dernier numéro du programme a été diffusé peu avant Noël 2018. Pour les trente ans du programme, celle qui en fut aussi productrice et rédactrice en chef a choisi de raconter son parcours dans un livre où elle dit vouloir partager « avec pudeur et sincérité une part de son intimité ».

Publié le 12 mars aux éditions du Cherche-Midi, Intime rassemble souvenirs d’entretiens avec de nombreuses personnalités et récits de moments personnels, heureux et douloureux. Dans ce témoignage, la journaliste revient également sur ses débuts à la télévision et sur des collaborations professionnelles qui ne se sont pas déroulées comme elle l’espérait.

Confidences sur une carrière balisée d’épreuves

Invitée le 21 mars dans l’émission Quelle époque sur France 2, présentée par Léa Salamé, Catherine Ceylac est revenue sur plusieurs événements narrés dans son ouvrage. Elle a notamment évoqué un épisode familial et intime : à 15 ans, elle a eu recours à un IVG clandestin, un passage qu’elle confie dans son récit autobiographique.

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La journaliste a également abordé ses premières années à l’écran, quand elle exerçait comme speakerine sur Antenne 2, puis sa co-présentation d’Incroyable mais vrai aux côtés de Jacques Martin entre 1981 et 1983. Sur cette collaboration, elle se montre acerbe : elle raconte avoir été traitée comme « potiche » et « plante verte », critiquant le fait de ne jamais recevoir le contenu de l’émission et de n’être que l’élément décoratif de l’antenne.

Dans l’émission, Catherine Ceylac rapporte une scène précise qu’elle interprète comme une tentative d’approche de la part de Jacques Martin : un dîner dans un restaurant asiatique du 8e arrondissement, au terme duquel il lui aurait proposé de « rentrer ensemble ». Elle indique que, quelques mois après, elle a appris qu’elle ne serait pas reconduite pour poursuivre l’émission.

Le livre Intime, d’après sa quatrième de couverture citée par l’éditeur, se veut un récit « sur son parcours singulier » et contient des anecdotes issues de ses entretiens avec acteurs, chanteurs et autres personnalités du monde culturel. Parmi les passages médiatisés depuis la sortie de l’ouvrage figurent donc ces révélations sur son adolescence et les épisodes professionnels difficiles qu’elle a vécus.