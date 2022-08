Casemiro: « J’espère revenir un jour » au Real Madrid

Dans un message publié sur Twitter ce samedi, Casemiro a adressé un message au Real Madrid et aux fans du club, pour la première fois depuis l’annonce de son transfert pour Manchester United.

Le transfert de Casemiro à Manchester United a été officialisé ce vendredi soir, mettant ainsi un terme à une carrière de huit ans avec le Real Madrid. L’ auriverde aura marqué de son empreinte l’histoire du club par ses performances et sa place dans le vestiaire, en témoigne les nombreuses réactions et messages de remerciements adressés à l’attention du brésilien, par les joueurs du club espagnol, depuis l’annonce de son départ.

Dans un tweet posté ce samedi matin, Casemiro s’est adressé à tout le madridismo: « J’ai vécu l’histoire la plus merveilleuse que j’aurais jamais imaginée. J’espère revenir un jour dans ce qui sera toujours ma maison. Pas même en 1000 vies je ne pourrais rendre au Real Madrid et aux Madridistas tout ce qu’ils m’ont donné. Pour toujours… Hala Madrid !« , a écrit le désormais ex madrilène.

Casemiro va donc débuter une nouvelle aventure avec Manchester United, qui a déboursé environ 70 millions d’euros pour finaliser le transfert du brésilien selon la presse anglaise. Le “Tank” va apporter sa vista, et son engagement physique dans un milieu des Red Devils largement dominé lors des deux premiers matchs en Premier League cette saison.